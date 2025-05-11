Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Pembe Ünal karakteriyle izleyicilerin hafızasında yer edinen Sibel Taşçıoğlu, diziden ani ayrılığı sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Emrah Altıntoprak ve Bahtiyar Memili ile katıldığı hayran buluşmasında samimi anlar yaşayan Taşçıoğlu, etkinlikte hem duygusal anlar yaşadı hem de ayrılığına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oyuncunun açıklamaları sosyal medyada çok konuşuldu.

Kızılcık Şerbeti dizisinden ani bir ölüm sahnesiyle ayrılan oyuncu Sibel Taşçıoğlu, canlandırdığı Pembe karakterine veda sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Hayran buluşmasında konuşan Taşçıoğlu, senaristlerin kararına saygı duyduğunu ancak karakteri için farklı bir final beklediğini söyledi.

“Pembe karakteri için böyle bir son düşünmemiştim” diyen Taşçıoğlu, “Senaryo bana sürpriz oldu. Eğer senaryoyu ben yazsaydım, kesinlikle farklı bir son planlardım. Karakterin ölmesini beklemiyordum ama yazar ekibi böyle uygun görmüş” ifadelerini kullandı.

Sibel Taşçıoğlu çıkan iddialara da net yanıt verdi

Diziden ayrılmasının ardından sosyal medyada yer alan “başka bir projeye geçti” ve “sağlık sorunları nedeniyle ayrıldı” şeklindeki söylentilere de açıklık getiren Taşçıoğlu, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Taşçıoğlu, “Yeni bir diziye geçtiğim iddiası doğru değil. Ayrıca sağlık sorunları yaşadığım da tamamen asılsız. Bu söylentilere itibar edilmemesini rica ediyorum” dedi.

Taşçıoğlu’nun açıklamaları, hem dizinin takipçileri hem de medya dünyasında geniş yankı uyandırdı.