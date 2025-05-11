İzmir’in Bornova ilçesinde 7 katlı bir apartmanın 3’üncü katında meydana gelen ve doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada 4 kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bornova'da Gaz Sızıntısı Kaynaklı Patlama: 4 Yaralı

Olay, gece saat 00.15’te Kazımdirik Mahallesi 162. Sokak’ta bulunan 7 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairede gerçekleşti. İlk belirlemelere göre doğalgaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamayı duyan vatandaşlar, durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Patlama sırasında binada bulunanlar tahliye edilirken, yaralanan 4 kişiden birinin patlamanın yaşandığı dairede, birinin aynı binada, diğer iki kişinin ise olay anında sokaktan geçen vatandaşlar olduğu öğrenildi. Yaralılar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamanın meydana geldiği daire tamamen kullanılmaz hale geldi.

Patlama Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Patlamanın şiddetiyle çevredeki bazı kafe ve iş yerlerinin camları kırıldı. Yaşanan anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, patlamayla birlikte camların parçalandığı ve vatandaşların panikle kaçtığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, teknik inceleme sürüyor.