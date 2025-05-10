Kaza, saat 03.00 sıralarında, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda yaşandı. R.G. (62) idaresindeki 07 BZY 296 plakalı tur minibüsü, kavşaktan dönerken, Özgür Süleyman Yılmaz'ın yönetimindeki 07 BYC 436 plakalı otomobille çarpıştı. Özgür Süleyman Yılmaz ve servis aracındaki Polonya uyruklu Wieslaw Kazimiers Budzanowski, olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüsün sürücüsü R.G. ile otomobildeki S.Y. (22) ve turistler Hollanda uyruklu H.A.E.M.V.D.B. (57), G.J.V.R. (61) ile Polonya uyruklu M.K.P. (39), Z.K.P. (36) ve L.P. (4) ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Sürücü R.G. ise tedavisinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Kaynak: DHA