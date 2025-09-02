Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yaz sezonunda Antalya’ya gelen turist sayısı geçen yıla göre küçük düşüşle 11 milyon 702 bine ulaştı. Ağustos ayında ise kent, 2,7 milyon turist ağırlayarak yaz sezonunun yoğunluğunu sürdürdü. En çok turist gönderen ülkeler ise Rusya, Almanya ve İngiltere oldu.

8 Ayda Yüzde 0,25’lik Küçük Düşüş

Antalya Havalimanı ve Gazipaşa-Alanya Havalimanı dış hat yolcu verilerine göre, 2025’in ocak-ağustos döneminde Antalya’ya gelen toplam turist sayısı, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 0,25 azalarak 11 milyon 702 bin 733 oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 11 milyon 732 bin 44 olarak kaydedilmişti.

Ağustosta Turist Sayısı 2,7 Milyona Yaklaştı

Ağustos ayında Antalya’ya gelen turist sayısı ise yüzde 1,4 artışla 2 milyon 711 bine yükseldi. Rus turistler 636 bin ile ilk sırada yer alırken, Almanya’dan gelen turist sayısı 489 bin, İngiltere’den gelen turistler 234 bin olarak kayıtlara geçti. Polonya’dan ise 221 bin turist Antalya’yı ziyaret etti. Diğer önde gelen ülkeler arasında Romanya, Kazakistan, Ukrayna, Hollanda ve Çek Cumhuriyeti bulunuyor.

Günlük Yolcu Trafiğinde Rekorlar Kırıldı

Antalya’da yaz sezonu boyunca 2 Ağustos ve 16 Ağustos tarihlerinde günlük turist ve uçuş rekorları kırıldı. 2 Ağustos’ta Antalya ve Gazipaşa-Alanya Havalimanları’ndan toplam 105 bin 284 turist giriş yaptı. Aynı gün toplam 228 bin 427 yolcu ve 1.225 uçuş ile günlük tüm zamanların rekoru kırıldı. 16 Ağustos’ta ise toplam 230 bin 2 yolcu ve 1.234 uçak trafiği ile rekorlar tazelendi.

Rusya Başta, Almanya ve İngiltere Takipte

2025’in 8 aylık döneminde Antalya’ya en çok turist Rusya’dan geldi. Rus turist sayısı geçen yıla göre yüzde 0,8 artışla 2 milyon 664 bine yükselirken, toplam turist içindeki payı yüzde 24,3 oldu. Almanya’dan gelen turist sayısı 2 milyon 205 bin ile ikinci sırada yer alırken, İngiltere’den gelen turist sayısı 1 milyon 116 bin oldu. Polonya ise 913 bin 532 turist ile dördüncü sırayı aldı.

En Çok Turist Gönderen İlk 20 Ülke

Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya’nın ardından en çok turist gönderen ülkeler arasında Hollanda, Romanya, Kazakistan, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Litvanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Moldova, Fransa, Belarus, İsveç, Macaristan ve İsviçre yer aldı.