Türkiye otomotiv pazarı 2025’in Ağustos ayında hareketli bir dönem yaşadı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre, satışlar geçen yılın aynı ayına göre %12,7 artarak 101 bin 650 adede ulaştı. Otomobil satışları 82 bin 215 adet, hafif ticari satışları ise 19 bin 435 adet oldu.

Elektrikli Araçlar

Ağustos ayında satılan her 5 otomobilden biri elektrikliydi. Elektrikli araçların pazar payı %18,5 olarak kayıtlara geçti.

Tesla , 8 bin 730 adet satışla elektrikli pazarının şampiyonu oldu.

BYD , 2 bin 600 adetlik satışla öne çıktı. İzmir’de Engelsiz Dansla Hayata Tutundular İçeriği Görüntüle

TOGG, 1.239 adetlik satışla pazardaki varlığını sürdürdü.

Ocak–Ağustos dönemine bakıldığında ise yerli TOGG toplam 19 bin 821 adetle yılın lideri konumunda. Onu Tesla (17 bin 26) ve BYD (11 bin 752) takip ediyor.

Elektrikli Olmayan Araçlar

Elektrikli olmayan araçlarda tablo şöyle:

Benzinli araçlar %46,5 payla 304 bin 618 adet ,

Hibrit araçlar %26,3 payla 172 bin 366 adet ,

Dizel araçlar %8 payla 52 bin 253 adet ,

LPG’li araçlar ise %0,7 payla 4 bin 319 adet satıldı.

Marka bazında ise Renault 64 bin 578 adetle yılın ilk 7 ayında en çok satan marka oldu. Onu Toyota (42 bin 155 adet) ve Volkswagen (42 bin 43 adet) izledi.

Segmentlerde Durum

Ocak–Ağustos toplam pazar 817 bin 345 adede ulaştı. Gövde tiplerinde SUV modeller %62,8’lik payla lider olurken, sedanlar %22,1, hatchback modeller ise %14,2 pay aldı.