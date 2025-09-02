Yalıkavakspor’un yabancı yıldızları da milli formaya davet edildi. Copi Ziva Slovenya Milli Takımı’na, Sofia Bezrukova ise Ukrayna Milli Takımı’na çağrıldı. Kulüp Başkanı Emin Palalı, milli takım kadrosuna seçilen sporcular ve antrenörleriyle gurur duyduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Kadromuzdan 6 oyuncumuzun ve yardımcı antrenörümüzün milli takımda yer alması bizleri son derece gururlandırdı. Sporcularımızın ve hocamızın ay-yıldızlı formayı giymesi, Yalıkavakspor’un Türk hentboluna verdiği katkının en somut göstergesidir. Milli takımımıza ve oyuncularımıza bu önemli turnuvada başarılar diliyorum"

Kaynak: DHA