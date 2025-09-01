Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte evlerde kışlık konserve, salça, reçel ve turşu hazırlıkları hız kazandı. Pazarlarda artan alışveriş yoğunluğunu fırsat bilen bazı satıcıların ise tüketiciyi yanıltıcı yöntemlere başvurduğu tespit edildi. Vatandaşı aldatmaya yönelik her türlü uygulamaya karşı cezai yaptırımlar gündeme geldi.

AYNI TEZGAHTA KALİTE OYUNUNA 3 BİN 541 TL CEZA

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında; pazarda aynı ambalaj içinde farklı kalitede ürün satılması, üzerinde yazılı miktardan daha az mal konulması ya da hileli tartı kullanılması halinde 3 bin 541 lira ceza uygulanacak.

YANILTICI ETİKETE 1707 TL CEZA

Ürün etiketlerinde rakam ve harflerin okunaklı, doğru ve yanıltıcı bilgi içermemesi gerekiyor. Fiyatın küsuratını küçük yazmak, “yarım kilo” gibi hileli ifadeler kullanmak tüketiciyi aldatma kapsamına giriyor. Bu durumda satıcılara 1707 lira para cezası kesilecek. Ayrıca pazarda yüksek sesle satış yaparak çevreyi rahatsız edenlere de 881 lira ceza uygulanacak.

KÜNYE BELGESİNDE YANILTICI İFADEYE 88 BİN 663 TL CEZA

Zabıta ekipleri ve tarım il müdürlüğü personeli tarafından yapılan denetimlerde pazarcıların kıyafet kurallarına uymaması, satış yeri dışında ürün satması ya da müşteriyle kötü muamelede bulunması halinde 881 lira, satış yerinde izinsiz değişiklik yapılması halinde ise 35 bin 416 lira ceza kesilecek.

Ürünlerin barkodlu etiketi veya künye belgesinde değişiklik yapmak, sahte bilgi vermek ya da yanıltıcı ifadeye yer vermek ise en ağır yaptırımlardan biri. Bu ihlali gerçekleştirenlere 88 bin 663 lira para cezası uygulanacak.