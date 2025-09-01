1. sınıfların okula başlamasıyla birlikte Ankara'da oluşan yoğun trafik sebebiyle işlerine ve başka yerlere yetişmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çoğu yerde trafik durma noktasına gelirken, vatandaş hızlı bir şekilde gideceği yere ulaşabilmek için Ankaray ve Metro seçeneklerine akın etti.

Bir süre sonra Dikimevi Ankaray istasyonunda uzunca oluşan kuyruklar sonucu vatandaş isyan etti. Edinilen bilgiye göre yaşanan Metro arızası uzun sürdü. Birçok insan uzunca bir süre gelecek olan diğer metroyu bekledi. Hınca hınç dolan metroda baygınlık geçiren ve uzun süre bekleyen vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

YÜRÜYEN MERDİVENLER YÜRÜMÜYOR!

Metro ve Ankaray istasyonlarının birçok noktasında ise yürüyen merdiven problemi gün geçtikçe daha da artıyor. Çoğu yerde inişlerde ve çıkışlarda çalışmayan yürüyen merdivenler vatandaşı çileden çıkardı. Bazı kişiler, "hep böyle hiç çalıştığını görmedik" şeklinde sıkıntılarını dile getirirdi.

ABB ise henüz Metro ve Ankaray istasyonlarındaki yürüyen merdivenlerle alakalı henüz bir açıklama yapmış değil.