Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 12.45'te meydana gelen, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 21 kişinin yaralandığı kazayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Kazanın Ezine'den Çanakkale yönüne seyir halinde olan Oktay Bakır'ın (35) kullandığı 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüjü geçerek karşı şeride devrilmesi sonucu meydana geldiği tespit edildi. Kazadan sonra kamyonun kasasındaki tomrukların yola saçıldığı bildirildi. Bu sırada Çanakkale'den Ezine yönüne giden 34 DCJ 400 plakalı otomobil ile İstanbul-İzmir seferini yapan içerisinde 22 yolcu ve 3 personel bulunan Truva Turizm'e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü tomruklara çarpıp, savrularak şarampole girdiği belirtildi.

Vali Toraman'dan Ziyaret

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaralıları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Toraman, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altındaki vatandaşların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Kazanın ardından olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenleri ve sorumlularının tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.