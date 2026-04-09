Açıklamada, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk Azınlığının seçtiği müftüleri tanımayarak azınlığın dini ve hukuki haklarını hiçe saymayı sürdürdüğü belirtildi.

“Tayinli Müftü Dayatması Kabul Edilemez”

Dışişleri açıklamasında, geçtiğimiz aylarda Dimetoka’da başlatılan ve azınlık temsilcileriyle istişare edilmeden yürütülen “tayinli müftü” sürecinin, şimdi Rodop ve İskeçe illerinde de uygulanmaya çalışıldığı ifade edildi.

Söz konusu uygulamaların kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, Yunanistan’ın resmi bir azınlığın seçilmiş dini liderlerini tanımamasının uluslararası kamuoyunun dikkatine sunulduğu kaydedildi.

“Yanlış Politikadan Dönün” Çağrısı

Açıklamada ayrıca, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk Azınlığına yönelik baskıcı uygulamalarını sonlandırmasının iki ülke ilişkilerine de olumlu katkı sağlayacağı ifade edildi.

Türk Dışişleri, Yunan makamlarını bu politikadan vazgeçmeye çağırarak şu mesajı verdi:

Türkiye, ahdi yükümlülükler çerçevesinde Batı Trakya Türk Azınlığının haklarının korunmasını yakından takip etmeyi sürdürecektir.