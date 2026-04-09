Trafik kanununda yapılması planlanan yeni düzenlemeyle araç içi kullanım ve donanımlara ilişkin kurallar yeniden şekilleniyor. Taslağa göre araç multimedya sistemleri tamamen yasaklanmayacak; navigasyon ve eller serbest kullanım serbest olmaya devam edecek. Ancak araç seyir hâlindeyken ekranlarda video oynatılması yasak kapsamına alınacak.

Denetimlerin hem trafik ekipleri hem de araç muayene istasyonları tarafından yapılacağı belirtilirken, ihlal durumunda sürücülere ceza uygulanacak. Ekranın araç içindeki konumunun ise denetimde belirleyici olmayacağı ifade ediliyor.

Ses sistemleriyle ilgili düzenlemede yüksek desibelli hoparlör kullanımına izin verilirken, bagajda kullanılan subwoofer ve kutu bas sistemleri yasaklanacak.

Plaka uygulamalarında ise kamuoyunda “APP plaka” olarak bilinen ve şoför odaları tarafından basılan plakaların kullanımının devam edeceği bildirildi.

Cam filmi uygulamasında mevcut kurallar korunacak. Buna göre yan camlarda 1 ve 2 numara film serbest olacak, ancak ön cam filmi yasağı sürecek.

Öte yandan ruhsata işlenmemiş yazı ve sticker uygulamaları da yasak kapsamına alınacak.