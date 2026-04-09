Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu” olarak bilinen soruşturma kapsamında bu sabah 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltı listesinde; oyuncu Burak Deniz, rapçi Norm Ender, Emir Can İğrek, Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu, Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Emre Fel, Sinem Ünsal ve Mert Demir gibi tanınmış isimlerin de yer aldığı öğrenildi.

Yetkililer, soruşturmanın gizliliği nedeniyle detaylı açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılacağını belirtirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.