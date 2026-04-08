İstanbul’da metro hattında yaşanan intihar girişimi ulaşımı olumsuz etkiledi. Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu’nda bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.

Olay sonrası Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda seferlerin gecikmeli olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Yetkililer, olay yerine ekiplerin sevk edildiğini ve müdahalenin devam ettiğini aktarırken, yaşanan aksama nedeniyle hatta yoğunluk oluştuğu kaydedildi. Yolculara alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri yönünde uyarı yapıldı.