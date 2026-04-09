Grup tarafından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akkurt, robotik cerrahinin ameliyatlarda hassasiyet ve kontrolü artırmak amacıyla ileri teknolojiye sahip sistemlerle gerçekleştirildiğini belirtti. Bu yöntemin, klasik açık cerrahiye kıyasla çok daha küçük kesilerle uygulanabildiğini ifade eden Akkurt, cerrahın ameliyatı robotik sistemin konsolu üzerinden üç boyutlu ve yüksek çözünürlüklü görüntüyle gerçekleştirdiğini vurguladı.

Robotik cerrahide kullanılan özel enstrümanların, insan el bileğinden daha geniş hareket kabiliyetine sahip olduğuna dikkat çeken Akkurt, bunun özellikle hassas bölgelerde yapılan operasyonlarda büyük avantaj sağladığını kaydetti.

Akkurt, robotik cerrahinin öne çıkan faydalarını ise şöyle sıraladı:

Daha kısa hastanede kalış süresi

Daha hızlı iyileşme süreci

Daha küçük cerrahi kesiler ve minimal iz

El titremesinin ortadan kalkmasıyla yüksek hassasiyet

Daha düşük enfeksiyon riski

Cerrah için ergonomik ve konforlu çalışma ortamı

Robotik cerrahinin günümüzde birçok alanda yaygın olarak kullanılmaya başlandığını belirten Akkurt, teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu yöntemin daha geniş hasta gruplarına ulaşmasının beklendiğini ifade etti.