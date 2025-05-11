Edinilen bilgiye göre Ukrayna-Rusya Savaşı, Türkiye'nin desteğiyle son buluyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, "türkiye ile barış için çok çalıştık. Yarın Erdoğan ile görüşmeyi gerçekleştireceğim. Ukrayna kabul ederse 15 Mayıs'ta İstanbul'da müzakerelere başlamak istiyoruz" dedi.

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA NE OLMUŞTU?

Ukrayna-Rusya Savaşı, 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya geniş çaplı askeri saldırısıyla başladı. Savaş, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından tırmanan gerilimin sonucu olarak görülüyor. Rusya, NATO genişlemesini ve Ukrayna’nın Batı’ya yakınlaşmasını gerekçe gösterirken, Ukrayna egemenliğini savunuyor. Savaşta binlerce sivil hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden oldu. Batılı ülkeler Ukrayna’ya askeri ve ekonomik destek sağlarken, Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulandı.