Tarım ve Orman Bakanlığı ve Nallıhan Belediyesi işbirliğiyle "Orman Benim" kampanyası ile Hoşebe Mesire Alanı'nda vatandaşlar orman yangını konusunda bilinçlendirildi. Son zamanlarda ülkemizde orman yangınlarının artması sebebiyle vatandaşların bilinçlenmesi ve orman yangınlarının önüne geçilmesi düşüncesiyle hayata geçirilen etkinlikte, 7'den 70'e tüm vatandaşlar eğitim aldı.

"Çevreye zararın en aza indirgenmesi"

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'ün konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Orman yangınlarının önlenmesi ve olası yangın sayılarının, şiddetinin düşürülerek çevreye zararlarının en aza indirilmesi, vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleyici bilincin oluşması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirlerine ilişkin yurt genelinde düzenlenen "Orman Benim" kampanyası kapsamında Hoşebe Mesire alanında kalbi güzel çocuklarımız ve hemşehrilerimiz ile çevre temizliğimizi gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.