Uluslararası Para Fonu (IMF), Pakistan’a iklim dayanıklılığı fonu kapsamında 1,4 milyar dolarlık yeni kredi verilmesini onayladı. Ayrıca, IMF’nin 7 milyar dolarlık mevcut mali destek programının ilk gözden geçirme süreci tamamlandı ve yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni ödeme diliminin serbest bırakılmasına karar verildi.

IMF tarafından yapılan açıklamada, Pakistan’ın uyguladığı ekonomik politikaların küresel ekonomik zorluklara rağmen istikrarı sağlamada önemli ilerlemeler kaydettiği vurgulandı. Açıklamada, "Program kapsamındaki yapısal reform adımları, piyasa güvenini artırmaya katkı sağladı" denildi.

İlk gözden geçirmenin tamamlanmasıyla birlikte, IMF destekli program kapsamında Pakistan’a yapılan toplam ödeme miktarı 2 milyar dolara ulaştı. Ancak iklim dayanıklılığı fonundan onaylanan 1,4 milyar dolarlık kredi henüz aktarılmadı. IMF’nin desteğiyle Pakistan’ın ekonomik reformlarına devam etmesi bekleniyor.