Portekiz Premier Ligi'nin 33. haftasında şampiyonluk mücadelesinin kaderini belirleyen dev maçta Benfica ile Sporting, Estadio da Luz’da karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Benfica adına beraberlik golünü kaydederek takımının şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıdı.

Haftaya 78'er puanla liderlik koltuğunu paylaşarak giren iki ezeli rakipten Sporting, 4. dakikada Trincao'nun attığı golle öne geçti. Benfica ise 63. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle skora denge getirdi. Mücadelede Kerem 84. dakikada yerini Dahl’a bırakırken, bir diğer milli yıldız Orkun Kökçü ise 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından her iki takım da puanını 79’a yükseltti. Ancak sezonun ilk yarısında Benfica’yı mağlup eden Sporting, ikili averajla avantajı elinde bulundurarak son haftaya lider giriyor. Ligin son haftasında Benfica deplasmanda Braga ile karşılaşacak, Sporting ise Guimaraes’i konuk edecek.

Sezona Galatasaray’da başlayan ve transferin son gününde Benfica’ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle çıktığı 46 maçta 15 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. Orkun Kökçü ise Benfica formasıyla bu sezon 48 maça çıkarken 11 gol ve 8 asist üretti.