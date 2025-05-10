"O Her Şeyden Önce Bir Evlat"

Şenol Aslanoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu’na duyduğu özlemi ve annesine olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi: "O her şeyden önce bir evlat… Şimdi annesinden uzak, sevdiklerinden ayrı. Ama yüreği hâlâ Havva annemizin dizinde, anneciğinin duasında. Ekrem Başkanımızın annesine duyduğu özlem hepimizin yüreğinde."

Aslanoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun annesi Havva Hanım’a duyduğu sevgiye ve özleme dikkat çekerken, "Biz de Havva annemizin evlatlarıyız. Ellerinden öpüyor, Anneler Günü’nü yürekten kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

19 Mayıs’ta Tarih Yazmaya Hazır Mıyız?

Açıklamasında, 19 Mayıs’ta İzmir'deki Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak olan buluşmaya da değinen Aslanoğlu, "Güzel günlerde, özgürce, nicelerini hep birlikte yaşayacağız inşallah…" dedi. Aslanoğlu, 19 Mayıs’ta yapılacak etkinlik için İzmir halkını meydanı doldurmaya davet etti. "İzmir, Tarih Yazmaya Hazır Mısın?" diye seslenen Aslanoğlu, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için millet iradesine sahip çıkacaklarını belirterek, İzmir halkını 19 Mayıs’ta Gündoğdu Meydanı’na çağırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerini 10 Mayıs 2025 tarihinde Van’da gerçekleştirdiği mitingin ardından İzmir'e taşımaya hazırlanıyor.

CHP’nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri, Van ile başladı ve İzmir, bir sonraki durak olarak planlandı. CHP, bu mitinglerle yalnızca Ekrem İmamoğlu'na olan desteğini dile getirmekle kalmayıp, tüm Türkiye'deki demokrasi, özgürlük ve adalet taleplerini yükseltmeyi amaçlıyor.