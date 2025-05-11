Çalık Holding'in Türkmenistan'da bulunan tekstil fabrikasında çalışan işçi Erol Eğrek, 7 milyon TL'lik tazminatını almak için 10 seneyi aşkın bir süredir çabaladı.

Alacağını uzun bir süre tahsil edemeyen Eğrek, soluğu Çalık Holding'in İstanbul Şişli'deki binasının önünde aldı. Eline aldığı silahla dikkat çekip tazminatını tahsil etmek isteyen mağdur işçi hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı ve etrafını 10 koruma birden sardı.

Korumalar tarafından engellenmek istenen ve ağır bir şekilde darpedilen Erol Eğrek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bu olayın güvenlik kamerası görüntülerinin de yayılmaya başlamasıyla Çalık holding tepkilerin ve eleştirilerin hedefi haline geldi. Birçok şehirde Çalık Holding'in işçisine yaptığı muameleye dikkat çekmek isteyen vatandaşlar paylaşımlarda bulundu. Yaşanan olay kısa sürede sosyal medyanında gündemine oturdu.

Öte yandan Çslık Holding ile ilgili birçok iddia ortaya atılmaya başladı.

İddiaya göre, Samsun-Ceyhan Boru Hattı Projesi, kamu ihalesiyle değil, doğrudan lisans yöntemiyle Çalık Holding'e verildi. Holding, projeden elde ettiği güç ve sermaye ile Sabah ve ATV gibi medya gruplarını satın aldı.

Bu medya organları daha sonra Ak Parti lehine propaganda aracı olarak kullanıldı. Bir zamanlar Berat Albayrak'ın ise Çalık Holding'in genel başkanlığı yapmış olması ise ortalığı daha da alevlendirdi.

ÇALIK HOLDİNG KİMİN?

Çalık Holding, 1981 yılında Türk iş insanı Ahmet Çalık tarafından kurulmuş ve 1997 yılında holding yapısına kavuşmuştur. Merkezi İstanbul’da bulunan holding; enerji, inşaat, madencilik, tekstil ve finans gibi birçok sektörde faaliyet göstermekte, dünya genelinde 34 ülkede yatırımları bulunmaktadır. Ahmet Çalık halen şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Holdingin yönetiminde ayrıca Mahmut Can Çalık ve Ahmet Yıldırım gibi isimler yer almaktadır.

Çalık Holding’in kamuoyunda geniş yankı uyandıran girişimlerinden biri, Samsun-Ceyhan Boru Hattı Projesi’dir. Bu proje, kamu ihalesiyle değil, doğrudan lisans yöntemiyle Çalık Holding’e verilmiştir. Bu durum, kamu kaynaklarının şeffaf bir şekilde değerlendirilip değerlendirilmediği konusunda çeşitli tartışmalara yol açmıştır.

Çalık Holding, projeden elde ettiği ekonomik ve siyasi güçle medya sektörüne de giriş yapmıştır. Bu süreçte Sabah gazetesi ve ATV televizyon kanalı gibi büyük medya kuruluşlarını satın almıştır. Söz konusu medya organları, sonraki yıllarda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lehine yayın politikaları izleyerek birer propaganda aracı haline gelmiştir.