Türkiye'nin önde gelen kültür ve sanat merkezi CerModern, 15'inci yılını sürdürülebilirlik vizyonuyla kutladı.

CerModern, 15. yıl dönümünü, sanatçı Sevincy'nin "Geri Dönüşümüz Muhteşem Olacak" adlı sergisinin yanı sıra müzik dinletileri ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutladı. Türkiye'nin ilk "Yeşil ve Sürdürülebilir Müzesi" olma hedefi doğrultusunda, CerModern Ekonorm işbirliğiyle sürdürülebilirlik raporunu hazırladı.

Türkiye'nin ilk "Yeşil ve Sürdürülebilir Müzesi" olmaya aday olan merkez, bu hedef doğrultusunda Ekonorm işbirliğiyle sürdürülebilirlik raporunu hazırladı.

Bu yeni vizyonla CerModern, kültürel mirası korurken çevresel duyarlılığı artırmayı, toplumsal faydayı önceliklendirmeyi ve sanatın evrensel diliyle bu değerleri buluşturmayı amaçlıyor.

Etkinlik öncesi konuşan CerModern Kültür ve Sanat Programları Direktörü Zihni Tümer, CerModern'in yalnızca bir sanat kurumu değil, aynı zamanda Ankara'nın kültürel vitrini olduğunu belirterek, kurumun tavrı, kimliği ve yaklaşımıyla örnek olmayı hedeflediğini söyledi.

Tümer, CerModern olarak gelecek dönemde çevre ve iklim sorumluluğunu merkeze alan çalışmalara odaklanacaklarının da bilgisini verdi.

Sanatçı Sevincy'nin "Geri Dönüşümüz Muhteşem Olacak" başlıklı sergisi 15 Haziran'a kadar CerModern'de sanatseverlerle buluşacak.

Sergi, plastik ve dijital atıklardan oluşturulan eserleriyle insan-doğa ilişkisini, tüketim alışkanlıklarını ve veri çağının yarattığı kirliliği ele alıyor.