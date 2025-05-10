Yangın, saat 19.30 sıralarında İnegöl’ün Turgutalp Mahallesi Aşkın Sokak’ta bulunan bir vakfa ait erkek öğrenci yurdunda çıktı. Edinilen bilgilere göre, yurdun bahçesinde yer alan kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevlerin yükseldiğini fark eden öğrenciler büyük panik yaşadı.

Öğrenciler hızla binayı tahliye ederken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi yapan itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alarak söndürdü.

3 Öğrenciye Oksijen Tedavisi Uygulandı

Yangın sırasında yurtta bulunan öğrenciler tedbir amacıyla dışarı çıkarıldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen 3 öğrenciye olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle yurt binasının bir bölümünde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.