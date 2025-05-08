Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. 15 Mart’ta, Eskikaraağaç'a gelen Yaren leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konup, beklenen görüntüleri verdi. Yaren ile Nazlı’nın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyurdu. Yaren leylek ile eşi Nazlı’nın buluşmasını, balıkçı Adem Yılmaz da göldeki kayığından izledi.

‘ŞU SIRALAR KAYIĞA GELMİYOR’

Balıkçı Adem Yılmaz'ın gölde tuttuğu balıklarla beslenen Yaren leylek ve eşinin, bu yıl da 4 yumurtası oldu. Eşi ile sırayla kuluçkaya yatan Yaren leyleğin ilk yavrusu 30 Nisan'da ikinci yavru ise 1 Mayıs’ta yumurtadan çıktı. 2 yavrunun da bu hafta yumurtadan çıkmasıyla, Yaren leylek ile eşi Nazlı’nın 4 yavrusuna da kavuştuğunu, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş sosyal medya hesabından, “Yavrularımız sonunda kendini göstermeye başladılar. 1 haftalık halleriyle en büyük yavrumuz böyle poz verdi ağzında yutmaya çalıştığı yılanın kuyruğuyla. Yaren Leylek’in bu yıl 4 yavrusu yumurtadan çıktı. İlginç olan ne biliyor musunuz, Yaren şu sıralar kayığa gelmiyor. Sebebi ise yavrularının henüz balık yutabilecek boyutta olmaması. Bunun yerine özellikle küçük böcek, sinek ve yavru kurbağa ve balıkları yakalıyor. Birkaç hafta sonra yavruların diyetine balıklar girince sanırım yine kayığa da uğrayacak” ifadeleriyle duyurdu.

ESKİKARAĞAÇ, LEYLEKLERİN GÖÇ ROTASINDA

Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin göç rotası üzerinde yer alıyor. Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor. 'Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi doğaseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. 2019'da Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından hikaye filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülünü kazandı.