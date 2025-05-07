Siteler Mahallesi Kanuni Caddesi üzerindeki bir kıraathaneye motosikletle gelen kimliği belirsiz bir kişi, iş yerine tabancayla ateş açtı. Olay sırasında kıraathane kapalıydı. Çok sayıda kurşun camlara isabet ederken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.