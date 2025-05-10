Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden emeklilere kredi verildiği şeklinde reklam yaparak, kredi çeken vatandaşlara muvafakatname ve yüksek meblağda senet imzalatan, bu yöntemle 107 kişiyi dolandıran 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, emekli vatandaşların dolandırıldıkları yönündeki şikayet sonrası harekete geçti. Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden emeklilere kredi verildiği şeklinde reklam yaptıkları, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara cep telefonu satışı yapılmış gibi gösterilerek, düşük miktarlarda kredi adı altında para verileceği şeklinde ikna ettikleri öğrenildi.