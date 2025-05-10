Kosova Meclisinde 15 Nisan’da başlayan ve meclis başkanının seçilememesi nedeniyle iki günde bir devam eden Genel Kurul oturumu bugün de sürdü. Oturum, meclis başkanı seçmek için gizli oylama yapacak geçici bir komisyon kurulmasına ilişkin oylamayla başladı ancak partilerin çoğu, bu komisyona kendi milletvekillerini aday göstermedi.

Komisyonun kurulmasıyla ilgili yapılan oylamadan sonuç çıkmayınca geçici meclis başkanı oturumu 11 Mayıs Pazar’a erteledi.

Oturumun ertelenmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Kosova’nın Geleceği İçin İttifak (AAK) Genel Başkanı Ramush Haradinaj, Kosova Meclisinde alınan kararlar ve oluşan durumun değerlendirilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurmaya hazırlandıklarını söyledi.

Öte yandan, Kosova Demokratik Birliği (LDK) temsilcileri dün Başbakan Albin Kurti ve bazı bakanlar hakkında, yürütmedeki görevlerinden istifa etmeden milletvekili olarak yemin ettikleri gerekçesiyle Kosova Özel Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

LDK, gelecek yılki cumhurbaşkanı seçimine kadar görev yapacak ulusal bir geçiş hükümeti kurulması önerisinde de bulunmuştu.

Bu arada, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani’nin yaşanan siyasi çıkmazla ilgili siyasi parti liderlerini ileriki günlerde görüşmeye davet edeceği bildirildi. Görüşmede, erken seçim düzenlenmesi dahil birçok seçeneğin ele alınması bekleniyor.

Genel seçim sonuçları

9 Şubat'taki seçimin resmi sonuçlarına göre, 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 48'ini Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje), 24'ünü Kosova Demokratik Partisi (PDK), 20'sini LDK, 8'ini AAK/NISMA kazanmış, çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesinin dağılımı ise Sırp Listesi 9, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2, IRDK 1, NDS 1, SPO 1, VAKAT 1, PLE 1, SDU 1, PAI 1, JGP 1, PREBK 1 şeklinde olmuştu.

Kosova'da yeni hükümet kurma süreci, meclis başkanı ve yardımcılarının seçilmesinin ardından başlayabilecek. Yeni hükümetin kurulabilmesi için güvenoyu oylamasında 120 sandalyeli meclisin 61'inin oyunun alınması gerekiyor.

Muhabir: Eren Beksaç