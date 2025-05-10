İl Özel İdaresi ekipleri, çeltik üretiminin yaygın olduğu İpsala'da deniz suyunun Meriç Nehri'ne karışmaması, çiftçinin zarar görmemesi amacıyla nehrin döküldüğü Ege Denizi'nin boğaz kısmına kumla set çekti. İpsala Ovası Paşalı mevkisinde yapılan 120 metrelik setle deniz suyunun çeltiklere ulaşmasının önlenmesinin amaçlandığı bildirildi.

GEREKLİ TEDBİRLER ANLIK ALINACAK

İpsala Kaymakamlığı koordinesinde Çeltik Komisyonu, Devlet Su İşleri (DSİ), İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hamzadere Sulama Birliği, Yenikarpuzlu Sulama Kooperatifi ve Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifi ile bir komisyon kurulacağı ve komisyonun her gün toplanarak su riskini değerlendirip, gerekli tedbirleri anlık alacağı kaydedildi.

'BU SENE ERKEN YAPTIK'

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, "Meriç Nehri'nde her sene oluşturduğumuz setti, bu sene erken yaptık. Hamzadere Sulama Birliği aracılığıyla yaptığımız setin amacı, deniz suyunun Meriç suyuna karışmasını engellemektir. Amacımız, çiftçilerimiz için tüm riskleri en aza indirerek verimli bir sezon geçirmektir. Bereketli bir sezon diliyoruz" dedi.