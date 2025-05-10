Ligin ilk yarısını son sırada tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Basket, ikinci devrede gösterdiği performansla adeta küllerinden doğdu. Son 12 maçta 9 galibiyet, üst üste 4 maçlık galibiyet serisi ve toplamda 11 galibiyete ulaşan Denizli temsilcisi, bitime 2 hafta kala Süper Lig'de kalmayı matematiksel olarak garantiledi.

Son hafta Bahçeşehir Koleji deplasmanı

Tofaş karşılaşmasıyla ligdeki çıkışını sürdürmek isteyen Merkezefendi, normal sezonun son haftasında ise Bahçeşehir Koleji’ne konuk olacak. Bu iki maçtan alınacak sonuçlar, takımı Play-In potasına taşıyabilir.

Hedef: üst üste 4. sezonda da ligde kalmak ve fazlası

Süper Lig’de üst üste 4. sezonunu geçiren Merkezefendi Belediyesi Basket, bu sezonu da başarıyla tamamlamayı başardı. Play-In yarışında kritik öneme sahip Tofaş maçı öncesi, taraftarın takıma yoğun destek vermesi bekleniyor.