Edirne'de 65 metre uzunluğundaki en dar sokağında bulunan tarihi Kunduracılar Çarşısı'nda yenileme çalışmaları başladı. Konuya ilişkin konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, "Esnaflarımızla kısa bir sürede ihalesini yaparak, çarşımızı tamamlayacağız. İki aylık süre içerisinde de Edirne'nin en güzel sokaklarından birisi haline getireceğiz" şeklinde konuştu.

Vali Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir özelliği var burasının, belki de Türkiye'deki en dar çarşılardan bir tanesi. Burada halen daha geleneksel mesleklerini devam ettiren, kundura tamirlerini yapan, terzicilikle uğraşan, güler yüzlü esnafımız var. Geçen yıl ziyaret ettiğimizde burasının çok güzel, eski dokusuna uygun bir şekilde restore edilmesini talep etmişlerdi. 1 yıllık çalışma sonucunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleriyle projesi tamamlandı, geçen hafta da kuruldan geçti ve ihale aşamasına geldik. Buradaki esnafımızla beraber kısa bir sürede ihalesini yaparak, Kunduracılar Çarşımızı, eski ismiyle Terziciler Çarşımızı tamamlayacağız. İki aylık süre içerisinde de Edirne'nin en güzel sokaklarından birisi haline getireceğiz"