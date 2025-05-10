Bodrum FK’da sakatlığı süren Ondrej Celustka ve kart cezalısı Arlind Ajeti, Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Kritik deplasmanda bu iki önemli ismin yokluğu, teknik heyetin planlarını etkiledi.

Jose Morais: “Önümüzdeki 4 maç altın değerinde”

Portekizli teknik direktör Jose Morais, maç öncesi yaptığı açıklamada, “Bu sezonun en önemli karşılaşmalarından birine çıkacağız. Takımım bu maça çok iyi hazırlandı. Önümüzde 4 maç kaldı ve hepsi birbirinden değerli. Ancak biz sadece Sivasspor maçına odaklandık. Kazanmak için sahaya çıkacağız,” ifadelerini kullandı.

İki takım da 34 puanda

Hem Bodrum FK hem de Sivasspor, bu mücadele öncesinde 34 puanla düşme hattının hemen üstünde yer alıyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Bodrum FK evinde 2-0 kazanmıştı. Rövanş niteliğindeki bu maç, küme düşme hattında belirleyici bir rol oynayabilir.