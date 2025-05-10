Yeşil-kırmızılı ekip, Play-Off grup finalinde ilk maçı 15 Mayıs Perşembe günü deplasmanda oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 19 Mayıs Pazartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda gerçekleşecek. Ancak Karşıyaka, ligin son haftasındaki Bursaspor maçında yaşananlar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan aldığı ceza sonucu, bu kritik mücadelede taraftarından yoksun kalacak.

Muş taraftarı rövanşta statta olacak

Ev sahibi ekip seyircisiz oynayacak olsa da, deplasman takımı Muşspor’un taraftarları rövanşta tribündeki yerini alabilecek.

İki takım sezonda karşı karşıya geldi

Karşıyaka, normal sezon maçlarında Muşspor’u evinde 2-1 mağlup etmiş, deplasmandaki karşılaşmadan ise 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Muş temsilcisi, teknik direktör Fatih Çardak yönetiminde özellikle ikinci devrede büyük bir çıkış yakaladı. Karşıyaka maçı hariç, lig ve Play-Off’ta oynadığı son 13 maçın 12’sini kazandı.

Muşspor’un teknik ekibinde, Karşıyaka'nın eski futbolcularından Mustafa Sevgi yardımcı antrenör olarak görev yapıyor.

Karşıyaka turu geçerse finalde 2. Lig bileti için oynayacak

Bu zorlu eşleşmenin galibi, tarafsız sahada oynanacak olan TFF 3. Lig Play-Off finalinde, 2. Grup’taki Balıkesirspor – Mazıdağı Fosfatspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Finali kazanan takım, TFF 2. Lig’e yükselecek.