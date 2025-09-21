Bu sezon başında yıldız oyuncusu Romulo’yu 20+5 milyon Euro’ya Leipzig’e satan Göztepe, Tijanic ve Emerson’u da satarak toplam 30 milyon Euro gelir elde etti. Sport Republic şirketi, geleceği parlak genç oyunculara yönelerek dinamik ve potansiyeli yüksek bir kadro oluşturdu.

Genç yıldız adayları sahnede

Göztepe’nin transfer politikası kapsamında, Brezilyalı Janderson ve Rhaldney, Ürdünlü golcü Sabra, Beninli Olaitan, Tunuslu sol bek Cherni ve Adana Demirspor’dan sağ bek Arda gibi genç ve gelecek vadeden isimler kadroya katıldı. Mevcut golcü Juan ile 2029 yılına kadar sözleşme yenilenirken, transferlerden yaklaşık 19 milyon Euro kar elde edildi.

Teknik direktör Stanimir Stoilov farkı

Yaş ortalaması Süper Lig’in en genç takımı olan Göztepe’de teknik direktör Stanimir Stoilov, genç oyunculara şans vererek ve disiplinli oyun tarzıyla büyük övgü aldı. Stoilov yönetimindeki Göztepe, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 8. sırayı alırken, Ziraat Türkiye Kupası’nda 50 yıl aradan sonra yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Gençler için büyük fırsat

Stoilov, U19 takımından yetiştirdiği genç oyunculara A Takım’da düzenli şans veriyor. Orta saha Anthony Dennis gibi isimler, teknik adamın takdirini kazanarak gelişimlerini Göztepe’de sürdürme imkânı buldu.

Avrupa hedefi devam ediyor

Göztepe, bu sezona da Avrupa hedefiyle başlarken, Sport Republic’in stratejik yönetimi ve Stoilov’un genç odaklı taktik anlayışı ile Süper Lig’de adından söz ettirmeye devam ediyor.