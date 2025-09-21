Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki site bahçesinde budadıkları ağaçların dallarını toplayan Fatih Uğraş (43), arkadaşı Şahin T.'nin kullandığı kamyonetin altında kalıp hayatını kaybetti.

Çorlu'da ortak iş yapan Fatih Uğraş ile Şahin T., aldıkları ağaç budama işi için Mühittin Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı’ndaki siteye gitti. İki arkadaş site bahçesinde bulunan ağaçları budadıktan sonra kesilen dallarını toplamaya başladı. Şahin T.’nin kullandığı 35 AZB 873 plakalı kamyonet, bu sırada dalları toplayan Uğraş’a çarptı. Uğraş'ın kamyonetin altında kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Uğraş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fatih Uğraş'ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Uğraş'ın Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yaptığı ve izinli günlerinde arkadaşı Şahin T. ile özel işlere gittiği öğrenildi.

Polis, kamyonet sürücüsü Şahin T.'yi gözaltına alarak, kazayla ilgili inceleme başlattı.