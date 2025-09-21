İstanbul Arnavutköy'de sanayi sitesi içinde bulunan fabrikanın bahçesindeki inşaat malzemelerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Yassıören Mahallesi’ndeki Akpınar Sanayi Sitesi içerisinde çıktı. Edinilen bilglye göre, fabrikanın bahçesinde bulunan inşaat malzemeleri henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yoğun dumanların yükseldiği yangın, fabrikanın içine sıçramadan kısa sürede söndürüldü.