İstanbul, Bahçelievler'de bir süre önce kapatıldığı öğrenilen restoranda iddiaya göre yıkım sırasında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, dün saat 18.30 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi Basın Ekspres Yolu kenarında bulunan restoranda çıktı. Bir süre önce kapatıldığı öğrenilen restoranın iddiaya göre yıkımı sırasında yangın çıktı. Yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak yangın tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.