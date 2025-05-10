Karşılaşmanın bilet fiyatları hem tam hem de öğrenci için 100 TL olarak belirlendi. Taraftarların desteği, düşme potasından uzaklaşmak isteyen yeşil-kırmızılı ekip için büyük önem taşıyor.

Karşıyaka’da Gallinat belirsiz, Hakan iyileşti

Karşıyaka’da sakatlığı bulunan Hakan Sayılı'nın tamamen iyileştiği öğrenilirken, takımın önemli skorerlerinden Troy Caupain Gallinat’ın maça yetişme ihtimalinin düşük olduğu bildirildi. Gallinat’ın son durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Karşıyaka’ya ekstra prim morali

Hafta içinde basketbol takımına moral yemeği veren Karşıyaka Danışma Kurulu, Türk Telekom galibiyeti için ekstra prim açıkladı. Bu motivasyon, kritik karşılaşma öncesi takıma moral kaynağı oldu.

Kaf-Kaf’ın kalan fikstürü zorlu

Karşıyaka’nın ligde bitime 3 maçı kaldı. Türk Telekom sınavının ardından 14 Mayıs Çarşamba günü, EuroLeague Play-Off serisi nedeniyle ertelenen maçta Anadolu Efes’i konuk edecek. Sezonun son haftasında ise deplasmanda Tofaş’la karşılaşacak. İzmir ekibi şu ana kadar 27 haftada 10 galibiyet elde etti.