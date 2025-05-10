Edirne’de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Edirne'de hava sıcaklığı 13 derece olarak ölçülürken, gün boyu aralıklarla süreceği tahmin edilen yağışlar nedeniyle birçok bölgede su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin girişlerinde yağmurun dinmesini bekledi, bazıları ise şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı.

Kırklareli’nde cadde ve sokaklar su birikintileriyle doldu

Kırklareli'de sabaha karşı başlayan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Polis ekipleri, trafikte yoğunluğun yaşandığı kavşak ve ana arterlerde önlem aldı. Şehirde hava sıcaklığı 12 derece olarak ölçüldü ve yağışların gün boyunca sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, Edirne ve Kırklareli’de yaşayan vatandaşları ani su baskınları ve trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.