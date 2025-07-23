Uzun süredir tedavi gören Muharrem Aygun, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirdi. Cenaze töreni, Cumhuriyet Mahallesi Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası cenaze namazı ile başladı. Törende, CHP lideri Özgür Özel, merhumun oğlu İlhami Özcan Aygun ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Defin Aile Kabristanında Yapıldı

Cenaze namazının ardından Muharrem Aygun, ilçe mezarlığında bulunan aile kabristanına defnedildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, defin işleminin ardından Edirne'den ayrıldı.

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Finalistler Belli Oldu
664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Finalistler Belli Oldu
İçeriği Görüntüle

CHP'den Üst Düzey Katılım

Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra birçok parti yöneticisi, milletvekili ve partililer katıldı. Katılımcılar, Aygun ailesine taziye dileklerini ileterek acılarını paylaştı.

Kaynak: DHA