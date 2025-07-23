Uzun süredir tedavi gören Muharrem Aygun, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirdi. Cenaze töreni, Cumhuriyet Mahallesi Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası cenaze namazı ile başladı. Törende, CHP lideri Özgür Özel, merhumun oğlu İlhami Özcan Aygun ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Defin Aile Kabristanında Yapıldı
Cenaze namazının ardından Muharrem Aygun, ilçe mezarlığında bulunan aile kabristanına defnedildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, defin işleminin ardından Edirne'den ayrıldı.
CHP'den Üst Düzey Katılım
Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra birçok parti yöneticisi, milletvekili ve partililer katıldı. Katılımcılar, Aygun ailesine taziye dileklerini ileterek acılarını paylaştı.
Kaynak: DHA