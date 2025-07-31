İstanbul Ümraniye'de kuyumcuyu soymaya çalışırken silahla karşılık verilmesi üzerine kaçan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanırken, bir şüpheli ise karıştığı başka bir olay nedeniyle cezaevine gönderildi. Şüphelilerin kuyumcuyu soymaya çalıştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda bulunan A.K.'ye (51) ait kuyumcuya 5 Temmuz'da gelen silahlı maskeli 5 kişi soygun girişiminde bulundu. 3 kişi kapıda beklerken, diğer iki kişi silahla içeriye girdi. Kuyumcu çalışanlarının silahla karşılık vermesi üzerine kısa bir çatışma yaşandı. Soygunu yapamayacaklarını anlayan şüpheliler olay yerinden hızla kaçtılar.

SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada soygun anının güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin yüzlerini kapatarak ellerinde silahlarla içeri girdikleri ancak silahla karşılık alınca paniğe kapıldıkları ve hızla dükkânı terk ettikleri görüldü. Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları soruşturmada şüphelilerin peşine düştü, Olaya karışan şüphelilerden A.K., Gaziosmanpaşa'da yakalandı. Şüphelinin daha önceden 14 suç kaydı bulunduğu, 1 yıl 4 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Devam eden soruşturmada şüphelilerden M.S. (18), Y.I. (22) ve B.Ö. (19) de gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olayda kullandıkları değerlendirilen 4 tabanca ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya karışan İ.T.'nin Jandarma bölgesinde bir başka olaya karışarak yakalandığı ve tutuklandığı belirtildi.