Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bu yılın teması olan “Herkes İçin Hareketlilik” vurgusuyla yayımladığı mesajda, sürdürülebilir ulaşımın önemine dikkat çekti.

Başkan Yavaş, göreve geldikleri günden bu yana hayata geçirilen ulaşım projeleriyle daha güvenli, çevreci ve erişilebilir bir Ankara hedeflediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı; “Toplu taşıma yatırımlarından SMART Ankara projesine kadar birçok adımı bu anlayışla attık. Kent içi karbon ayak izini azaltmak için sağlıklı ve doğa dostu ulaşımı tercih eden tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda gerçekleştirilen çalışmaların yalnızca bu haftaya özgü kalmamasını ve sürdürülebilir ulaşımın bir yaşam biçimi haline gelmesini diliyorum,” ifadelerini kullandı.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, EGO Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 2019 yılından bu yana gerçekleştirilen etkinliklerin bu yıl yedincisi düzenleniyor. Hafta boyunca çeşitli bilinçlendirme faaliyetleri, farkındalık etkinlikleri ve katılımcı programlar Ankaralılarla buluşacak.

Başkan Yavaş, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Bu yıl 'Herkes İçin Hareketlilik' temasıyla gerçekleştireceğimiz etkinliklere tüm Ankaralıları davet ediyor, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”