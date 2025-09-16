Kocaeli'den İtalya’ya gitmekte olan 90 metre uzunluğundaki DAY BLUE adlı kuru yük gemisi, sabaha karşı Çanakkale Boğazı Karanfil Burnu açıklarında makine arızası yaşadı. Akıntıya kapılarak sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’ne telsizle bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Türkeli isimli römorkör sevk edildi. Boğaz trafiğinde seyir eden diğer gemilere de arızayla ilgili bilgi verildi. Gemi, Türkeli römorkörü tarafından yedeklenerek güvenli bir şekilde Karanlık Liman’a çekildi ve demirletildi.

Boğaz Trafiğinde Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Yaşanan olay sırasında Çanakkale Boğazı’ndaki deniz trafiği, olası kazaları önlemek amacıyla dikkatle takip edildi. Gemi trafiği kısa süreli kontrollü olarak yönlendirilirken, arızalı geminin emniyetli şekilde demirlemesi sağlandı.

Makine arızası nedeniyle tehlike yaratan kuru yük gemisinin limana çekilmesiyle birlikte Çanakkale Boğazı’nda deniz trafiği normale döndü.