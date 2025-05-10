Edinilen bilgilere göre, İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan Çalık Holding binası önünde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, şirketten tazminatını alamayan eski çalışan Erol Eğrek, yetkililerle görüşmek üzere holding binasına geldi. Ancak görüşme talebi reddedilince gerginlik yükseldi. Eğrek’in yanında getirdiği silahı kafasına dayamasıyla olay daha da dramatik bir hal aldı.

Bu esnada, Çalık Holding’in özel güvenliği olduğu iddia edilen yaklaşık 10 kişilik bir grup, Erol Eğrek’in elindeki silahı alarak onu yere yatırdı ve öldüresiye dövdü. Dakikalar süren şiddet anı, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Ağır yaralanan Eğrek hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara’da Eylem Hazırlığı

Bu yaşanan olay X üzerinden tepkilere neden olmaya devam ederken, Ankara'da yaşayan işçiler ve öğrenciler eylem çağrısında bulundu. Yapılan açıklamalarda, “Çalık Holding’ten hesap sormaya geliyoruz!” ifadeleri öne çıktı. Paylaşımlarda, Erol Eğrek’in daha önce tazminat davasını kazandığı ancak hakkının fiilen teslim edilmediği vurgulandı.

Öğrencilerin tam paylaşımı şu şekilde; "Çalık Holding’ten hesap sormaya geliyoruz! Yıllarca kazandığı davalara rağmen tazminat hakkı gasp edilen Erol Eğrek, dün hakkını aramak için gittiği Çalık Holding binasının önünde katledildi. Katil sermayeden, onun suç ortaklarından ve adaleti sermayeye tahsis eden düzenden hesap soracağız." dedi

Eylem bugün saat 16.30'da Çalık Holding'in Yenimahalle'de bulunan ofisinde gerçekleşecek.