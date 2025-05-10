MİT, GSM operatörü abonesi çok sayıda vatandaşın sahte içerikli SMS mesajları aldıklarına dair yaptığı şikayetler üzerine teknik inceleme başlattı. Kamu kurumları ve kurumsal firmalar tarafından gönderilmiş gibi görünen mesajları inceleyen MİT, önemli bulgulara ulaştı. Olayın sahte baz istasyonu yöntemiyle gerçekleştirildiği değerlendirildi. Çalışmalar sonucunda Çin menşeli olduğu belirlenen cihazlar aracılığıyla sahte baz istasyonu kurulduğu tespit edildi. Cep telefonlarının bu sahte istasyonlara bağlanması sağlanıp, kullanıcılara GSM operatörü gibi hareket ederek ödeme talep eden sahte mesajlar gönderildiği belirlendi.

BİRÇOK ŞEHİRDE DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİ

Yapılan çalışmalarda; 'Patron' kod adlı şüpheliden talimat alan ve aynı şebeke içerisinde 3 farklı grup halinde hareket eden toplam 7 kişi deşifre edildi. Şüphelilerin, kiraladıkları araçlarla İstanbul’un yanı sıra İzmir, Bursa ve Yalova’da da farklı cihazlarla geniş bir kullanıcı kitlesini hedef aldıkları belirlendi.

Getirdikleri cihazla, iletişim verileri ve kullanıcı bilgilerinin toplanarak Çin merkezli bir sunucuya aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin bu verileri daha sonra yabancı menşeli bir uygulama üzerinden hedef odaklı oltalama (phishing) saldırılarında kullandığı ve bazı kullanıcıların kredi kartı bilgilerini paylaşarak ödeme yaptığı saptandı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

MİT’in saha unsurları ve teknik ekiplerinin yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen yoğun takip sonucu şüphelilerin kimliği tespit edilip yakın izlemeye alındı. Düzenlenen ortak operasyonda şüpheliler, kiraladıkları araçlarda suçüstü yakalandı. Şebekenin teknik cihazları, İstanbul’da elektronik malzeme satışı yapan Çin uyruklu bir şirket sahibinden temin ettiği tespit edildi. Bu şüpheli de yakalanıp gözaltına alındı. 7 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.

GÜMRÜK KAPILARINDA İNCELEME

Yabancı uyruklu şüphelilerin 2025 yılı Mart ayında Türkiye’ye giriş yaptığı, kısa süre içinde farklı bir vatandaş adına GSM hattı temin ederek kimliklerini gizlemeye çalıştıkları öğrenildi. Kullanılan cihazların ülkeye hangi yollarla sokulduğuna dair gümrük ve sınır geçiş kayıtları üzerinden geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Operasyonda ele geçirilen sahte baz istasyonu cihazları ve dijital materyaller kriminal incelemeye alınırken, şüphelilerin tüm bağlantılarına yönelik soruşturma sürdürülüyor.