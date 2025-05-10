Sivas'ta seyir halindeki servis minibüsü alev alarak küle döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. Havalimanına personel taşıyan Ç.U. (34) yönetimindeki 58 S 0275 plakalı minibüste Nuri Demirağ Havalimanı yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkarken, araçtaki alevleri gören sürücü, yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.