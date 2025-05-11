Kütahya’da 1 yıldır kayıp olan 19 yaşındaki Nagihan Uyğur’un, dayısı Yaşar T. tarafından cinsel istismara uğrayıp öldürüldüğü ve evin girişindeki kuyuya gömüldüğü ortaya çıktı. 9 kişinin gözaltına alındığı olayda, 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 yıldır kayıptı, korkunç gerçek ortaya çıktı

Kütahya’da bir yıldır kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Nagihan Uyğur’un akıbeti korkunç bir cinayetle ortaya çıktı. Genç kızın, birlikte yaşadığı dayısı Yaşar T. tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülüp evin girişindeki kuyuya atıldığı belirlendi. Üzeri betonla kapatılan kuyuda yapılan kazı çalışmasında Nagihan’ın cesedine ulaşıldı.

Polise başvuran kardeşi gerçeği ortaya çıkardı

Nagihan Uyğur’un ablası H.E.T. (22), kardeşinin geçen yıl nisan ayında evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını belirterek polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. H.E.T., Nagihan’ın bir süre Eskişehir’de barlarda çalıştığını ancak uzun süredir ortadan kaybolduğunu söyledi.

Ceset, beton dökülen kuyudan çıkarıldı

Başvurunun ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri geniş çaplı bir araştırma başlattı. Görgü tanıkları ve akrabaların ifadeleri doğrultusunda polis, Nagihan’ın dayısı Yaşar T. ile birlikte yaşadığı Börekçiler Mahallesi’ndeki iki katlı evin giriş katında şüpheli bir beton alan tespit etti. Kuyunun içine beton döküldüğü belirlenince kazı çalışması başlatıldı. Yapılan kazıda, kayıp genç kızın cesedi kuyudan çıkarılarak otopsi için hastaneye gönderildi. Olayın ardından evin 2024 yılı Ağustos ayında 1 milyon liraya başkasına satıldığı da tespit edildi.

9 kişi gözaltına alındı, 8’i tutuklandı

Soruşturma kapsamında aralarında Yaşar T.’nin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Yaşar T.’nin resmi ve imam nikâhlı eşleri Havva T. ve Emine Ç., kayınbiraderi Osman Ç., akrabaları Fatma Ç., Halil T., Efe Sıktı T., Havva Eylül T. ve Nagihan’ın 15 yaşındaki kız kardeşi G.U. da yer aldı. G.U. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 8 şüpheli "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Dayı daha önce de cinayetle suçlanmıştı

Nagihan Uyğur’un dayısı Yaşar T.’nin, genç kızın babası Mehmet Uyğur’un 2011 yılında Hatay’da öldürülmesiyle ilgili davada da firari olarak arandığı ve 2024 Şubat ayında yakalanarak cezaevine konulduğu öğrenildi. Aynı davada, anne Hatice Uyğur da eşini silahla öldürerek gömdüğünü itiraf etmiş ve 2018 yılında tutuklanmıştı. Ailenin 2011’deki cinayetin ardından Gaziantep ve Antalya’dan sonra Kütahya’ya taşındığı belirlendi.

Cinayet öncesi ‘infaz kararı’ toplantısı iddiası

Soruşturma dosyasındaki ifadeler, Nagihan’ın dayısı Yaşar T. tarafından cinsel istismara uğradığını ve bu durumun aile içinde bilindiğini ortaya koydu. İddiaya göre, 2023 Eylül ayında aile bireylerinin katıldığı bir toplantı yapıldı ve burada Nagihan’ın "infaz edilmesine" karar verildi. Cinayetin ardından genç kızın iple boğularak kuyuya atıldığı, üzerinin de betonla kapatıldığı belirtildi.

Diğer iki kız çocuğu devlet korumasına alındı

Nagihan’ın 2 kız kardeşi, savcılık kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na teslim edilerek devlet koruması altına alındı. Geniş kapsamlı soruşturma ise halen devam ediyor.