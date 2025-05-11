Beşiktaş Ulus Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde yaşanan kanlı olayda, daha önce hakkında şikayetçi olduğu spor salonunun sahibi Furkan Küçükaslan (27) tarafından bıçaklanan Sibel Malgir (36), ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan saldırgan kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Daha önce şikayet etmişti, sokak ortasında bıçaklandı

Edinilen bilgilere göre, ruhsatsız olduğu tespit edilen spor salonunun kapatılmasına neden olan şikayetlerin ardından salon sahibi Furkan Küçükaslan ile Sibel Malgir arasında süregelen gerginlik, dün yeniden alevlendi. İş görüşmesine gitmek için evden çıkan Sibel Malgir, sokağın başında Küçükaslan tarafından aracından inerek üç yerinden bıçaklandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırgan, Malgir yere düştükten sonra da tekmelemeye devam etti. Komşuların müdahalesiyle olay yerinden kaçan Küçükaslan, kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Telefonu da aldı, görüntüleri yok etti

Saldırı anında cep telefonuyla görüntü almaya çalışan Malgir’in cihazı, saldırgan tarafından alınıp cebine kondu. Olay yerinden kaçan Küçükaslan’ın telefonu halen teslim etmediği, dolayısıyla görüntülerin kayıp olduğu belirtildi.

Kardeşinden ağır suçlama: "Kuzenlerini gönderip mahalleliyi susturmaya çalıştı"

Sibel Malgir’in kardeşi Berivan M., olayın öncesine dair önemli iddialarda bulundu. Boks salonunun uzun süredir mahallede huzursuzluk yarattığını söyleyen Berivan M., "Ablam salonu terk ettikten sonra gece saatlerinde iş yeri önünde yüksek sesle konuşmalar, alkol kullanımı nedeniyle camlarımıza film çektirdik. Defalarca uyardık ama dinlemediler" dedi.

Olay günü yaşananları da anlatan Berivan M., "Kapanan salonun ardından ablamı sokak başında bekleyen Furkan, aracından inip saldırdı. Nișanlısı da saldırıya katıldı, ablamın parmakları bu sırada kırıldı. Ablam şu anda yoğun bakımda, hayati tehlikesi sürüyor. Üstelik olaydan sonra mahalleye kuzenlerini gönderip komşularımızı tehdit ederek susturmaya çalıştı. Ancak sosyal medyada olayın yayılmasıyla birlikte görgü tanıkları ifade vermeye başladı" dedi.

Saldırgan tutuklandı

Polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı Furkan Küçükaslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Küçükaslan’ın “kasten yaralama” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan, tarafların geçmişte de karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olduğu ve Sibel Malgir hakkında da “çevreye rahatsızlık verme” ve “mala zarar verme” gibi kayıtlara ulaşıldığı öğrenildi.

"Bu saldırının cezasız kalmasını istemiyoruz"

Berivan M., ablasına yönelik saldırının planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, “Bu bir cinayet girişimidir. Kanıtlar ortadan kaldırılmak isteniyor. Biz bu vahşetin cezasız kalmasını istemiyoruz. Adaletin sağlanması için sesimizi kamuoyuna duyurmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.