Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Atike Demir, 3-9 Eylül tarihleri arasındaki Halk Sağlığı Haftası kapsamında ilk günün temasının 'Nefesiniz Dumansız, Hayatınız Sağlıklı' olduğunu belirterek sigarayı bırakmak isteyen tüm vatandaşlara destek olduklarını dile getirdi. Uzm. Dr. Atike Demir, halk sağlığı konusunda en önemli sorunlardan birinin tütün bağımlılığı olduğuna dikkati çekerek, "Pek çok hastalığın temelinde sigara en önemli risk faktörü olarak önümüze çıkıyor. Özellikle kalp ve solunum hastalıkları, vücuttaki hemen hemen tüm kanserler, cilt, göz ve kemik hastalıkları ile birlikte aklınıza gelebilecek pek çok organ problemi yaşayanların ne yazık ki sigara içtiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'BAĞIMLILIK TEDAVİSİ BİR SÜREÇTİR'

Sigarayı bırakmak için öncelikle kişinin kararlı olması gerektiğini vurgulayan Dr. Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Kişinin mücadele etmek için birlikte çalışmayı kabul etmesi lazım. Biz ilaç desteği de yapıyoruz. Ama ilaçlar sigarayı bıraktırmada her zaman destektir. Ancak kişinin mücadelesi ve motivasyonu her şeyden önemlidir. Beraberinde ilaç kullanmak kişinin kolay şekilde sigaradan uzaklaşmasını sağlar. Sigara bırakma tedavisi bir günlük değildir, bazı insanların düşündüğü gibi 'Polikliniğe gideyim bir ilaç alayım ve sigarayı bırakayım' değil. Tam tersine bağımlılık tedavisi bir süreçtir. Kişiye 'sigarayı bıraktı' demek için en az 6 ay geçmesi gerekir. Hastaları sigarayı bıraktıktan sonra da takip ediyoruz ve bir yıl boyunca sigarayı bırakma aşamasında yaşayabileceği her soruna karşı onun bilgilendirilmesi amacıyla kontrollerimizi sürdürüyoruz."

'ELEKTRONİK SİGARADA SADECE NİKOTİN YOK'

Son yıllarda yaygınlaşan elektronik sigara konusunda da bir uyarı yapan Dr. Demir, elektronik sigaranın da bağımlılığa neden olabildiğini hatırlatıp, "Sigara içmek istemeyen ya da bırakmaya çalışan kişilerde elektronik sigara kullanımı çok yaygınlaştı. Ancak bunun zararları konusunda toplumumuzda çok bilgi yok. Elektronik sigara çok zararlı bir maddedir. Çünkü içeriğinde sanıldığı gibi sadece nikotin yok. Pek çok kimyasal ve bağımlılık yapıcı madde var. Psikolojik bağımlılığı da aynı zamanda arttırıyor. Sigarayı bırakmak için elektronik sigara kullanan kişiler onu bıraktıktan sonra sigarayı çok daha fazla içiyor. Onu bırakabilmeleri için onlara bağımlılık tedavisi uyguluyoruz. Elektronik sigara aynı zamanda kronik zararları yanında akut akciğer hasarı yapıyor. O yüzden de pek çok solunum yetmezliği yaşayan hastamız oluyor. Elektronik sigara kullanılmaması durumunda kesinlikle toplumumuzun uyarılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'SABAH KALKTIM MI AÇ KARNINA SİGARAYA BAŞLIYORUM'

İzmir'de inşaat işlerinde çalışan Mehmet Özcan (57) da sigara bağımlılığından kurtulmak için Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduğunu söyleyerek "47 yıldır sigara alışkanlığı devam ediyor. Sigara nedeniyle sağlığımla ilgili bazı sorunlar yaşamaya başladım. Hem maddi hem manevi rahatsızlık veriyor. Aile hekimi tarafından buraya yönlendirildim. İrademe sahip olamadığım için daha önce bırakmayı hiç denemedim. Sabah aç karnına içmeye başlıyorum ve günde 3 paket kullanıyorum. Nefes almakta bile zorlanmaya başladım" diye konuştu. (DHA)