Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir tersanede inşa edilen lüks yat, denize indirildikten kısa süre sonra battı. Olay, dün saat 14.30 sıralarında Ereğli kıyılarında yaşandı.

Yaklaşık 5 ayda tamamlanan ve değeri 40 milyon TL olan lüks yat, İstanbul’dan gelen sahibine teslim edilmek üzere denize indirildi. Ancak yat, kıyıdan yaklaşık 200 metre açıldıktan sonra yan yatıp suya gömüldü. Yatta bulunan sahibi, kaptan ve 2 mürettebat, şans eseri yüzerek kıyıya ulaştı.

Olayın ardından yatın denizin dibinde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Şu anda, yatın bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.