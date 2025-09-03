AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin 'Türkiye Yüzyılı' buluşmaları kapsamında Kırklareli'ye geldi. Kaya'ya Kırklareli ziyaretinde AK Parti Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam, Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, MKYK ve merkez disiplin kurulu üyeleriyle çok sayıda partili eşlik etti. Kentte esnaf, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti ziyaretleri öncesi partide basın açıklaması yapan Kaya, "Kırklareli'nin siyasi hayatımızdaki yeri ayrı. Bizlere karşı misafirperverliği de hep ayrı olmuştur. Bu şehrin bizim için önemi gerçekten büyük. Okuduğu bir şiir sebebiyle haksız yere cezalandırılan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Pınarhisar'da misafir olmuştu. O günlerde; 'siyasi hayatı bitti, artık muhtar bile olamaz' denilerek manşetler atılmıştı hatırlıyorsunuz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı sadece Türkiye'nin lideri değil, dünyanın en saygın bir iki liderinden bir tanesi ve bugün Cumhurbaşkanımız dünyanın en büyük sorunlarına çözüm üretmek için bütün dünyada sözü en fazla dinlenen liderlerden bir tanesi. Bu anlamda ben Kırklareli'ye, o günden bugüne Sayın Cumhurbaşkanımızı misafir ettiği ve gönülden destek olduğu için teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız da hala o geçmiş günlerini yad eder, Pınarhisar'daki anılarını anlatır. O vefayı da ben daima hatırında tuttuğunu biliyorum" dedi.

'TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİYLE BİR ARAYA GELİP NABZINI TUTACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte siyasi prangayla nasıl mücadele ettiğini bütün Türkiye'nin gördüğünü söyleyen Kaya, "Bu mücadele tabii AK Parti hareketinin ve Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayan milletimizin sayesinde 24 yıldır partimiz güçlenerek yoluna devam etti. Bugün Kırklareli ilimizde hep birlikte 'Güçlü Türkiye' diyerek Türkiye Yüzyılı buluşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Türkiye yüzyılı buluşmalarımız bizim AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız tarafından ortaya konulan ve 81 ilimizde sayın bakanlarımızın, genel başkan yardımcılarımızın, partimizin MKYK üyelerinin, diğer illerden gelen milletvekillerimizin birebir sahada, bir gün boyunca milletimizle hem hal olduğu ve toplumun farklı kesimlerine dokunup onların dertlerini dinlediği bir çalışma programı. Bugün biz Kırklareli'nde 8 ilçemizde MKYK üyelerimiz, merkez disiplin kurulu üyelerimiz ve milletvekillerimizle birlikte esnaf ziyaretleri yapacağız, sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geleceğiz. Toplumun farklı kesimleriyle bir araya geleceğiz ve Kırklareli ilimizin adeta bugün nabzını tutacağız ve milletimize kulak vereceğiz, yaptıklarımızı anlatacağız, bundan sonra yapacaklarımızı anlatacağız. Ben bugün bu programımızın hem Kırklareli'ne hem Türkiye'mize hayırlar getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum" diye konuştu. 'MAZLUM, EZİLEN TÜM HALKLARIN GÖZÜ AK PARTİ'DE'

AK Parti'nin 24 yıl önce kurulduğunda kutuplaşmış bir Türkiye olduğunu belirten Kaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın partimizin kuruluşunda söylediği; 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözünün üzerinden 24 yıl geçti. Partimiz 24 sene önce kurulduğunda gerçekten dertlerinin altında ezilen bir millet vardı, bir Türkiye vardı. Milletimiz adeta kendini çaresiz hissediyordu, kutuplaşmış bir Türkiye vardı. Türk siyasi hareketinin kendisine adeta çıkış aradığı bir düzlemde AK Parti'miz kuruldu ve Türkiye'nin kronik sorunlarını bir bir çözdük, bugünlere geldik. AK Parti bugün sadece Türkiye'deki milyonların umudu değil, sınırlarımızın ötesinde de milyonlarca insanın umutla takip ettiği bir siyasi harekettir. Balkanlar'dan bütün mazlum coğrafyalara kadar ihtiyaç sahibi mazlum, ezilen tüm halkların gözü AK Parti'de ve bizi sürekli takip eden bir dünya var, bunu biliyoruz. Yediden yetmişe muazzam bir şekilde hizmet hareketine dönüştürdük ve yorulmuş, tükenmiş, adeta gelecekten umudunu kesmiş milletimize umut olduk. Milletimize 7/24 esaslı hizmet ederek dertlerine derman olduk adeta. Tabi burada en büyük, hizmetimizdeki en büyük başarımız; milletimizle bağımızı hiçbir zaman kopartmadık. 7/24 esaslı olarak milletin dertleriyle dertlenen siyasi kadrolarla yola devam ettik. Milletimizle kurduğumuz sağlam gönül bağımız sayesinde de 24 yıldır milletimiz tüm Türkiye'de 23 yıllık iktidarımız boyunca her zaman yanımızda oldu, arkamızda oldu. İş yapmak, hizmet üretmek, eser üretmek AK Parti'nin ve AK Partili kadroların işidir diyoruz. Halka hizmeti de Hakk'a hizmet şiarıyla yapan kadrolarla yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu. (DHA)