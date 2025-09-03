Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda gündemi sarsan bir gelişme yaşandı. Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alınırken, yerine geçici kayyum heyeti atandı. Heyetin başında eski CHP milletvekili Gürsel Tekin yer aldı. Karar, başta CHP Genel Merkezi olmak üzere kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.

Gürsel Tekin Partiden İhraç Edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karar sonrası yaptığı sert açıklamada Gürsel Tekin’in artık CHP üyesi olmadığını duyurdu. “Bu partiye kayyum atanamaz. CHP’li hiçbir isim, Saray'ın kurduğu bu kumpasın parçası olamaz,” diyen Özel, Tekin’in Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilerek partiden ihraç edildiğini açıkladı.

Özel: “81 İl Başkanını İstanbul’a Çağırdım”

Özgür Özel, yaşanan gelişmeler üzerine partisinin tüm örgütlerini harekete geçirdi. CHP lideri, 81 ilde görev yapan tüm il başkanlarını İstanbul’a çağırdı. Çağrının amacı, hem hukuki sürece karşı ortak tepki koymak hem de CHP’nin örgütsel birliğini kamuoyuna güçlü bir şekilde göstermek.